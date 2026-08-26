ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.. ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ..! ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ 

Spirit Movie : ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ - ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ರೋಮಾಂಚಕಂ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ : 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ', 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಅನಿಮಲ್' ನಂತಹ ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಂದೀಪ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಯುಎ' (UA) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' (Adults Only) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು..
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ : ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಗಾ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 5, 2027 ರಂದು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು..
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣ : ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಈ ಮೊದಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಮಾಸ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.