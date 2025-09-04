English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ.. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳುನೀರು..

sangeet devbabhali actress divorce: 17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಗಾಯಕ, ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಈಗ ಸಂಗೀತ ದೇವಬಾಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 4, 2025, 08:54 AM IST
  • ಇದೀಗ 'ಸಂಗೀತ ದೇವಬಾಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
  • ನಟಿಯ ಪತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

shubhangi sadavarte: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಸಂಗೀತ ದೇವಬಾಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಟಿಯ ಪತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 

'ಸಂಗೀತ ದೇವಬಾಬಲಿ' ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಶುಭಾಂಗಿ ಸದಾವರ್ತೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ನಟಿಯ ಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಶುಭಾಂಗಿಯವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಓಕ್. ಅವರು ಸಂಗೀತಗಾರರೂ ಹೌದು. ಆನಂದ್ ಓಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, "ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಶುಭಾಂಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶುಭಾಂಗಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಶುಭಾಂಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಆನಂದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗೀತ ದೇವಬಬಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಓಕ್ ಸಂಗೀತ ದೇವಬಬಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ. ಇಬ್ಬರೂ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇಬ್ಬರೂ ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

sangeet devbabhali actress divorceshubhangi sadavarteshubhangi sadavarte divorceRahul Deshpande divorceRahul Deshpande wife

