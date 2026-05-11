ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 10) ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಂ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಾ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಖಚಿತ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತಾ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಈಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಈ ಅಪಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೂ, ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾಗ ತ್ರಿಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆಯೇ? ಇದು ಈಗ "ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ"ಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಹೆಸರು ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿದೆ.