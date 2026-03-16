Sangeetha bar and restaurant: ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾರನ್ನು ತಾನೇ ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಆ ಹೊಳಪಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಇವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಠ ಬಿಡದ ಪಯಣ
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಾಧಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷವೇ ಇಂದು ಇವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. "ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೂರಾರು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ," ಎನ್ನುವ ಇವರು, ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಆಡಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸಾಗಿದ ಇವರ ಪಯಣ ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. "ನನಗೆ ಕೇವಲ ಸುಂದರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್' ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ," ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಧಿಕಾ.
'ಸಂಗೀತ ಬಾರ್'ನಲ್ಲಿ 'ಶಬ್ನಮ್' ಆಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪಾತ್ರ!
ರಾಧಿಕಾ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು 'ಶಬ್ನಮ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ದೇವರ ತಾಣ'ದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಬ್ನಮ್ ಪಾತ್ರವು ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕನಸಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ತರಲು ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ - ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೀಸ್ಟ್ ಅನುಭೂತಿ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರದ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಇವರಿಗೆ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್ ಹಾಗೂ 'ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೀಸ್ಟ್' ಕಥೆಯ ಅತಿವಾಸ್ತವಿಕ (Magical) ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವವಾಯಿತಂತೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಲೋಕದ ಮಿಶ್ರಣದಂತಿರುವ ಈ 'ಶಬ್ನಮ್' ಪಾತ್ರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. "ಶಬ್ನಮ್ ಪಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿತು. ಆದರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೆದ್ದ ಪಾತ್ರವೇ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ," ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ರಾಧಿಕಾ ಅವರದ್ದು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.