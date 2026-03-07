English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ..!

Vijay Divorce case : TVK ನಾಯಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಸಂಗೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:47 PM IST
    • ನಟ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇದೀಗ ಸಂಗೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ..!

Vijay - Sangeetha Divorce : ತಮಿಳು ನಟ ಮತ್ತು TVK ನಾಯಕ ವಿಜಯ್‌ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಹೌದು.. ಸಂಗೀತಾ ಆರೋಪಗಳು ರಾಜಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ - ವಿಜಯ್ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್‌ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನನಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲು ಇದೆ.. ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಾವು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

Vijay Divorce caseVijayTrisha KrishnanSangeetha Sornalingamvijay sangeetha divorce

