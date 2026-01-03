English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾರ್ತಿಕ್‌-ನಮ್ರತಾ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತಾ..! ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾದ್ರೆ ನನಗೆ...

Karthik Mahesh Namratha marriage : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 10 ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 3, 2026, 09:57 AM IST
ಕಾರ್ತಿಕ್‌-ನಮ್ರತಾ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತಾ..! ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾದ್ರೆ ನನಗೆ...

Sangeetha Sringeri : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 10 ರ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ ಜೋಡಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ವದಂತಿ ಸಹ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ತಮ್ಮ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 10 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಾ-ಮಹೇಶ್‌ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ.. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ! ಈ ದಂಪತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ..

ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಸಂಗೀತಾ ನೀಡುರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ನಟಿಯ ಈ ಮಾತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್‌-ನಮ್ರತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಫೋಟೋಸ್‌ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ.!

ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ರತಾ - ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಅಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

