ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಡೇಟಿಂಗ್.!

sania mirza dating rumors : ಶೋಯೆಬ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 05:41 PM IST
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಡೇಟಿಂಗ್.!

sania mirza dating rumors : ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶೋಯೆಬ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶಾಹಿದ್ ಜೊತೆ ತಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಲೇಶನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾನಿಯಾ ಮಗ ಇಜಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

