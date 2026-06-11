bigg boss kannada season 13 contestants list : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಂವ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಲರವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ.. ಹಿಂದಿ.. ತೆಲುಗು.. ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬಹುದು.. ಇವರು ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟಿಆರ್ಪಿಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಭಿನಯದ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಗಂಧದಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯೇ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ’. ಇದೊಂದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ರಿಮೇಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ವರು ನಾಯಕರು ಓರ್ವ ನಾಯಕಿ ಇರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ 'ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಶುರುವಾಯ್ತು. ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣಾತಮ್ಮಂದಿರು ಮುತ್ತುರಾಜ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಭವಿಷ್, ಕಂಠಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್, ಮಯೂರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಚಂದನಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯರಾದ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂಜನಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ಸಂಜನಾ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದ ಸಂಜನಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 'ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು' ಧಾರಾವಾಹಿ. ಓದಿನ ಕಾರಣ ಸಂಜನಾ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ 'ಶ್ರೀಗಂಧದಗುಡಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೂ ಅವರು ಹೊರ ನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.