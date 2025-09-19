English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರಾತ್ರಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸು ಅಂತಾರೆ..! ಯುವತಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Indian cricket team : ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ 'ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್' ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಂಗಾರ್, ತಾವು ಕೆಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಲಿಂಗ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವೇಳೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:35 PM IST
    • ಈಕೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ
    • ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರಿ
    • ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರಾತ್ರಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸು ಅಂತಾರೆ..! ಯುವತಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Anay Bangar : ನನ್ನ ಗುರುತಿನ ಹೋರಾಟವು 8 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಜಯ್‌ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಾವು ಹುಡುಗಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್‌.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಪುರುಷತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಪುರುಷತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 

ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲು, ಅನನ್ಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಕ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಂತಹ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರಂತೆ. 

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ನಂತರ, ಅನನ್ಯಾ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ  ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು.

