ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರಾತ್ರಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸು ಅಂತಾರೆ..! ಯುವತಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Anay Bangar : ನನ್ನ ಗುರುತಿನ ಹೋರಾಟವು 8 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಾವು ಹುಡುಗಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಪುರುಷತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅನಯಾ ಬಂಗಾರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಪುರುಷತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನಗ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೊದಲು, ಅನನ್ಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಕ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಂತಹ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರಂತೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ನಂತರ, ಅನನ್ಯಾ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು.