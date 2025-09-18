actor life: ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಫಲವಾದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ.. ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುಚ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?
ಅವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹಗಲಿರುಳು.. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸತತವಾಗಿ 13 ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದರು. ಮೂರು ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು.. ಈ ನಾಯಕನ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಂತ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ನಟ ಈಗ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೇರಾಫ್ ವಿಳಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.
ಖಲ್ ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, 1993 ರ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಿಷೇಧಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಂಜಯ್ಗೆ ಹಂತ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ 'ಲಿಯೋ' ಮತ್ತು 'ಡಬಲ್ ಐಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಭಾಸ್ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.