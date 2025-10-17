ಅರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವು! ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೈಲಾ ಮಜುನು ಕಥೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು..

Sanjay Dutt-Madhuri Dixit: ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ - ಸಂಜಯ್ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು..
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ರಿಚಾಗೆ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮಗಳ ತಂದೆಯಾದ ನಂತರವೂ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ಹೃದಯ ಮಾಧುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು.. ಇಬ್ಬರೂ 'ತಾನೇದಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, 'ಸಾಜನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸಾಫಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
1993 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಖಲ್ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ನಟನಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಎಂದಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಕಳಂಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. 1996 ರಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, 1998 ರಲ್ಲಿ, ನಟ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಟನ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಸಂಜು ಬಾಬಾ 2008 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. ಆ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ನಟ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಿಲ್ನವಾಜ್ ಶೇಖ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರು ತಮಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ 1999 ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ..