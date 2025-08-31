65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಜೊತೆ 4ನೇ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರಂತೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಯಾರೀತ ಗೊತ್ತೇ?

Actor Sanjay Dutt: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದವು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್... ಸಂಜಯ ದತ್ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟನ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಟ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಟ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಸಂಜು ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟ 1978 ರಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಿಚಾ ನಟನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಿಚಾಗೆ ಬ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಚಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ರಿಚಾ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಡಯೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ನಟ ಮಾಡೆಲ್ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನಟ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಟನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ನಟ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ರಿಯಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 1998 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ನಟಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್. ಸಂಜು 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಟ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು... ಇದಕ್ಕೆ ನಟ, 'ನಾನು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.