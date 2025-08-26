ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಗಳಿಂದ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್‌..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ.. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ 

Sanjay Dutt daughter : ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲ ದತ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರದು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ತ್ರಿಶಾಲ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ತ್ರಿಶಾಲ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ... ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ... ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ..' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
"ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನೋಯಿಸುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ... ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ... ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.. ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ.. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ತ್ರಿಶಾಲಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂದೆಯ 66 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.