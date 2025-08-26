English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಗಳಿಂದ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್‌..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ.. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ 

Trishala Dutt post : 'ಕುಟುಂಬದ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ...' 37 ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ (Sanjay Dutt) ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆಯೇ? ನೇರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್.. ಅಸಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:01 PM IST
    • ನೇರವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್
    • ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲ ದತ್
    • ತ್ರಿಶಾಲ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Trending Photos

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
camera icon5
Shani Gochar 2025
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Gajalakshmi Yoga
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
camera icon7
Ganesh Chaturthi astrology
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ!!
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಗಳಿಂದ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್‌..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ.. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ 

Sanjay Dutt daughter : ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲ ದತ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರೋರದು ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ತ್ರಿಶಾಲ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದಿ ಬದಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ನಟಿ!ಈಗ ಈಕೆಯ ಆಸ್ತಿ 95 ರೂ. ಕೋಟಿ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ತ್ರಿಶಾಲ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ... ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ... ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ..' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

"ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನೋಯಿಸುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ... ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ... ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.. ನಟ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಟಿಯರೇ ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೂ..ʼ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಇನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ.. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ತ್ರಿಶಾಲಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂದೆಯ 66 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sanjay Dutttrishala duttSanjay Dutt familySanjay Dutt daughtersanjay dutt wife

Trending News