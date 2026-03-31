3 ಮದುವೆ.. 308ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Sanjay Dutt real life: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಫೇರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:17 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಾಬಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಫೇರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ 308 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಟೀನಾ ಮುನಿಮ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈ ನಟಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ: 
ಸಂಜಯ್ ದತ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ರಿಚಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ರಿಚಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಆಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1996 ರಂದು 32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ 'ಹಮ್ ನೌಜವಾನ್', 'ಅನುಭವ್', 'ಇನ್ಸಾಫ್ ಕಿ ಆವಾಜ್', 'ಸದಕ್ ಛಪ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ:
ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಮಾಡೆಲ್ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು.. ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನಟ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 1998 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ರಿಯಾಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಅವರು 2008 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. 

ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಮುರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ಕಾರಣನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಿಯಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಬಂದವು.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ದೇಜಾ ವು ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ರಿಯಾ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾನ್ಯತಾ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ:
ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2008 ರಂದು ಗೋವಾದ ತಾಜ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2010 ರಂದು, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ?: 
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಈಗ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

