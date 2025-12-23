English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೆ ಮೋಸ.. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಜೊತೆ ಲಿವ್-ಇನ್‌! ಸಂಜು ಬಾಬಾ 2ನೇ ಪತ್ನಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

Sanjay Dutt love affairs : 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ... ಸಂಜಯ್ ದತ್‌ಗೆ ಮೋಸ... ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧ... ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ... ಸಂಜು ಬಾಬಾ 2ನೇ ಪತ್ನಿ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:57 PM IST
Sanjay Dutt life story : ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಟ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ. ರಿಯಾ ಕೂಡ ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ರಿಯಾ ಮೊದಲು ಮೈಕೆಲ್ ವಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ..ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ..!

ಮೈಕಲ್‌ ನಂತರ ರಿಯಾ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾದಾಗ, ರಿಯಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಲಿಯಾಂಡರ್ ರಿಯಾ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. 

ಆದರೆ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ... ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ರಿಯಾ ಲಿಯಾಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ 2014 ರಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶ್‌ಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಾ..!

ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

