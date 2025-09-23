English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕಾಲನ್ನೇ ಮುರಿಯೋದಾ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟ!

Sanjay Dutt daughter : ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:20 PM IST
  • ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳು
  • ಮಗಳ ಕಾಲು ಮುರಿಯೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ನಟ

ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕಾಲನ್ನೇ ಮುರಿಯೋದಾ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟ!

Sanjay Dutt Daughter Trishala : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌. ಇವರ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ. ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ ನಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ನಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾಲಾ ನಟನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

2017 ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ 'ಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿಯ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, "ತ್ರಿಶಾಲಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ನಟನೆಯ ದೆವ್ವ ಅವಳ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕನಸನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹುಡುಗಿ. ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಯಾಗಲು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು." ಎಂದು ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

37 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ದಿವಂಗತ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಗಳು. ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 6.51 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಯ್ಯೋ..! ಇವರೂ ಎಲ್ಲರಂತಾದರಲ್ಲ.. ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌ 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

