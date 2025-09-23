ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕಾಲನ್ನೇ ಮುರಿಯೋದಾ ಈ ಫೇಮಸ್‌ ನಟ!

Sanjay Dutt Daughter Trishala : ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಇವರ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ. ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ ನಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ನಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾಲಾ ನಟನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2017 ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ 'ಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿಯ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, "ತ್ರಿಶಾಲಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ನಟನೆಯ ದೆವ್ವ ಅವಳ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕನಸನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹುಡುಗಿ. ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಯಾಗಲು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು." ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
37 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ದಿವಂಗತ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಗಳು. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 6.51 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
