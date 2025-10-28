English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian celebrity liquor business : ಬಾಲಿವುಡ್ ಖಳನಾಯಕ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ “ದಿ ಗ್ಲೆನ್‌ವಾಕ್” ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 28, 2025, 05:52 PM IST
Indian celebrity liquor business : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ “ದಿ ಗ್ಲೆನ್‌ವಾಕ್” ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾನಿ, ಜಿತಿನ್ ಮೆರಾನಿ, ರೋಹನ್ ನಿಹಲಾನಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಸಾನಿ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ “ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್” ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಶ್ರಿತ ಸ್ಕಾಚ್‌ ವಿಸ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ವಿಸ್ಕಿ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಯವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೆಳೆದಿದೆ.

2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, “ದಿ ಗ್ಲೆನ್‌ವಾಕ್” ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2–3 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ — “ದಿ ಗ್ಲೆನ್‌ವಾಕ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಧಿಸಲು ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ 15 ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. “ದಿ ಗ್ಲೆನ್‌ವಾಕ್” ಈಗಾಗಲೇ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು 24 ಸುಂಕ ರಹಿತ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
 

