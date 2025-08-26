ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ.. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ನಟ! ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ದುರಂತ..

Richa Sharma: ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಟ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.. ಇಂದು, ಆ ನಟ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಚಾ ಆ ನಟನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ರಿಚಾ 1987 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ರಿಚಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದಂಪತಿಗೆ ತ್ರಿಶಾಲಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು.. ಆಗಲೇ ನಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.. ಇದು ಅವರ ಅತ್ತೆ ನಟಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಅವರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ರಿಚಾಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಟ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಟ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ರಿಚಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು.. ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1993 ರ ಮುಂಬೈ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಡಾ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು..
ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ 1996 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರಿಚಾ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಂಡರು..