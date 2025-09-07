ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ! ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Sanjay Dutt: ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಟ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ:
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸ್ಯನಟ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ'ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ನಟ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಟ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜಯ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.
ಸಂಜು ಬಾಬಾ, 'ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗಾನಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಕಂಬಾನ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನು.. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು... ನಾನು ಕೈದಿಗಳಿಂದ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, 1993 ರ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವು ನಟನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟ 'ಬಾಘಿ 4' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 66 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಟ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವಿಫಲ ವಿವಾಹಗಳ ನಂತರ, ನಟ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ ನಟ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.