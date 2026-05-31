Actor lifestyle : ಚಿತ್ರರಂಗ ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಕಲರ್ಪುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.. ಆದರೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ನೋವು.. ನಲಿವುಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಆರೋಪಗಳು. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಬ್ಬನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಜನರ ಏನಾಯ್ತು? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ..
Sanjay Mishra viral video : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮಾಮೂಲು. ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ದಾರಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
150 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ : ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟನಾಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ರಾಜನಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಡಂಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಗದ್ದಲದ ಲೈಫ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗನಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು, ಕೈತೋಟದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.