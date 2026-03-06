English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
who is Sanju Samson wife ? : ಭಾರತ ತಂಡ.. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಶತಕ ವರವಾದವು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಯಂತಿದ್ದ ಸಂಜು ಇದೀಗ ಟಾಕ್‌ ಆಪ್‌ ದಿ ಟೌನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು.. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇವರ ಪತ್ನಿ ಯಾರು..? ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 6, 2026, 03:23 PM IST
Sanju Samson family background : ಚಾರುಲತಾ ರಮೇಶ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 1995 ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಆರ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

ಚಾರುಲತಾ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ : ಲೊಯೊಲಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ತಂದೆ ಬಿ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರಮೇಶ್, ಎಲ್ಐಸಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ. 

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾರುಲತಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಮಾರ್ ಇವಾನಿಯೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಂಜು ಚಾರುಲತಾಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮವಾಯಿತು.. ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2018 ರಂದು ಕೋವಲಂನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚಾರುಲತಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 50-60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

