ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೂಲ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸುದೀಪ್‌ ಪುತ್ರಿ

Sanvi Sudeep : ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಮೌನ ಮುರಿದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ದೇಹವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಸಾನ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾವ್ಯ ತಂದೆಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್! ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್..
ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ‘ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್’ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಖಡಕ್ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದರು. “ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ : ಕಿಚ್ಚ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್
“ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ” ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಮಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು.
ಇದೀಗ ಸಾನ್ವಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಲುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.