Sanvi Sudeep tattoo : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣಪತಿ ಟ್ಯಾಟೂವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ.
Sanvi Sudeep : ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನ ಸುಂದರ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪರ-ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಜನರು ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ಷೇಪಗಳೇನು? : ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಮಡಿ-ಮೈಲಿಗೆ ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿದ್ದರೆ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗುವಾಗ ಅಪಚಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನ್ವಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ : ಈ ಟೀಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ... "ಆಕೆಯ ದೇಹ.. ಆಕೆಯ ದೇವರು.. ದೇವರು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ. ಅದು ಅಂತರಂಗದ ಸಂಗತಿಯೇ ಹೊರತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಆಕೆ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನೀವ್ಯಾರು?" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವೆಯ ಯೋನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶರಣೆಯರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳದ ನೀವು, ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪತ್ನಿಯ ಸ್ತನಗಳನ್ನೇ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಟ್ಯಾಟೂ ವಿಚಾರ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ'ಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ದೇವರ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರಂತಹವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇಹದ ಮಡಿ-ಮೈಲಿಗೆಯ ಆಚೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.