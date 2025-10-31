English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Sara Tendulkar: ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:59 AM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
  • 1997 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು.\
  • ಸಾರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Sara Tendulkar: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 1997 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 7.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾರಾಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಜಾಹೀರಾತು, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಾರಾ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಅವರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಜಿಯೊ ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲನೀಜ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಯಾರು? ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜಾಗತಿಕ '130 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾರತೀಯ ಮುಖವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ, "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಗದ್ದಲದ ನಗರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಂತ ಕಡಲತೀರಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು.. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿಗುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸರ್ಫಿಂಗ್, ಸ್ನಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು, ಕಾಫಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 28 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ.. ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೀಸ್‌ ಪೀಸ್‌

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

