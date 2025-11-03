ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಒಡೆದು ಚೋರಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ..

Sara Tendulkar: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 'ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ'ದ ಫೋಟೋ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರದಲ್ಲ. ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸರುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋಹಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ
ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾರಾ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ, ಸಾರಾ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸಾರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂದೆ ಹವಾ.. ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್! ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಟ
ಆದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾರಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ