English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಒಡೆದು ಚೋರಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ..

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಒಡೆದು ಚೋರಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ..

Sara Tendulkar: ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ನಿಶಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 3, 2025, 08:03 AM IST
  • ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
  • ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ.

Trending Photos

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
camera icon8
Indian Railways
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು!
&quot;ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. &quot;- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon11
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
camera icon5
Diabetes
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
&quot;ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...&quot; ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Aishwarya Rai
"ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಒಡೆದು ಚೋರಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ..

SaratendulkarSara Tendulkar: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 'ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ'ದ ಫೋಟೋ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರದಲ್ಲ. ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸರುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋಹಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ

ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾರಾ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 

ಸಾರಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ, ಸಾರಾ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸಾರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂದೆ ಹವಾ.. ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಟ

ಆದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾರಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Sara Tendulkar Engagement PhotoSara Tendulkar Marriage RumoursMallika Sarupriya EngagementShubman Gill Sara Tendulkar DatingSiddhant Chaturvedi Sara Tendulkar

Trending News