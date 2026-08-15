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ತೆರೆಮೇಲೆ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಅಬ್ಬರ : ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹6 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ

ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್‌ ನಟನೆಯ ಅಯೋಗ್ಯ 2, 2018ರ 'ಅಯೋಗ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಎಸ್.‌ ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು ವಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 15, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:46 PM IST
ತೆರೆಮೇಲೆ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಅಬ್ಬರ : ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹6 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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