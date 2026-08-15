/ತೆರೆಮೇಲೆ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಅಬ್ಬರ : ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹6 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಯೋಗ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರವು 2018ರಲ್ಲಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಅಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತರೆಕಂಡಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಂ ಮುನೇಗೌಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ & ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಚಿತ್ರವು ಅಯೋಗ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೋದಲ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವೋ ಎರಡನೆಯ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡದವರಿಗೆ ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇ ಗೌಡ ( ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಟಿನಿಂದ ಬಚ್ಚೇ ಗೌಡ(ಪಿ.ರವಿ ಶಂಕರ್)ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದು ಅವನ ಛಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಸಂಗೀತ, ಹಾಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್, ರೆಸಾರ್ಟ ರಾಜಕೀಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಟನ್ (ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಣ್ಣ & ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್) ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಂದಿನಿ (ರಚಿತಾ ರಾಮ್)ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವೋಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕೋರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೈರತಿ ಗುಂಡ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಕೋಕಿಲಾ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ರಾಗಿಭಾಯ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ರವಿ ಚಂದ್ರನ್ ತೆರೆಗೆ ಬರುವುದು ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್ ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಯೋಗ್ಯ 3 ಬರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಸಿದ್ದೇ ಗೌಡ , ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಯೋಗ್ಯ 3 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಸದ್ಯ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ತೆರೆಕಂಡು ಒಂದು ವಾರವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ₹6 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.