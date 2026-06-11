Shriya Sharma latest photos: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟ-ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಲವರು ಮುಂದೆ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲನಟರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
2005ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಚಿರಂಜೀವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರಿಯಾ ಪರಿಚಿತ ಮುಖ. 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿನಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಗಧೀರ, ರೋಬೊ, ಊಸರವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದ ಶ್ರಿಯಾ, ಬಳಿಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಹ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗಾಯಕುಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಅವರು, ನಂತರ ಹಿಂದಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಗೇಮರ್ ಹಾಗೂ 2016ರ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಹರಿಸಿದರು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಶ್ರಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ, ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.