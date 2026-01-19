ಮದುವೆ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.. 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
asha parekh : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 19, 2026, 12:23 PM IST
  • ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು
  • ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಆಶಾ ಪರೇಖ್

asha parekh : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಪರೇಖ್, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶಾ ಪರೇಖ್,
“ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ.. ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಿಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾನು ಹಲವಾರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ನನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸಹನಟರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶಾ ಪರೇಖ್,
“ಅವರಿಬ್ಬರೂ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಗೆಳತಿಯರು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿನ ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡಿದ ಕಂಗನಾ..! ವ್ಹಾವ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,“ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯನ್ನೂ ಒಡೆಯಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ತತ್ವ. ನಾಸಿರ್ ಅವರ ಮಗಳು ನುಸ್ರತ್ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶಾ ಪರೇಖ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಪತಂಗ್’, ‘ಕಟಿ ಪತಂಗ್’, ‘ತೀಸ್ರಿ ಮಂಜಿಲ್’, ‘ಲವ್ ಇನ್ ಟೋಕಿಯೋ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಆಶಾ ಪರೇಖ್, ಇಂದು 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.
 

