  • ತ್ರಿಶಾದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ವರೆಗೆ...ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್...ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೇ?

ತ್ರಿಶಾದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ವರೆಗೆ...ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್...ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೇ?

Thrisha wrok walking with pets: ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇದರಿಂದ ಅದು ದಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 7, 2026, 12:45 PM IST
  • ನೀವು ತ್ರಿಶಾ ರೀತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೀರಾ
  • ಪೆಟ್‌ ಜೊತೆ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಸಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಾರಾಗ್ತಿರಾ

ತ್ರಿಶಾದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ವರೆಗೆ...ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್...ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೇ?

Thrisha wrok walking with pets: ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಶ್ವತ್ ಎರಡು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಜನರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ  ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಜನರು ನಡೆಯದವರಿಗಿಂತ 23 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು.ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಜನರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಜನರು ನಡೆಯದವರಿಗಿಂತ 23 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷ  ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಏಕೆ ವಿಶೇಷ? ನೀವು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಡೋಪಮೈನ್, ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್‌ನಂತಹ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದ ತ್ರಿಶಾ, ನಜ್ರಿಯಾ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉದಾರಣೆಗೆ ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್‌ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ..

ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ, ನಾಯಿಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ/ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದ ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದಣಿದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ; ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ತಮಿಳುನಾಡು ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ..ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ರೆಡಿನಾ?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

