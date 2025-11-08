ದೇವತೆಯಂತ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದರೂ 18 ವರ್ಷ ಬೇರೊಬ್ಬಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಅಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದುಂಟೆ..

Senior actor Janardhanan: ಹಿರಿಯ ನಟ ಜನಾರ್ಧನನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಜನಾರ್ಧನನ್ ತಮ್ಮ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟ.. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ತನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಕೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನಾರ್ದನನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ತೊರೆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನಾರ್ಧನನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಜನಾರ್ಧನನ್ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಒರು ಸಿಬಿಐ ಡೈರಿ ಕುರಿಪ್ಪು', 'ಮೇಲಪರಂಬಿಲ್ ಒನ್ವೀಡು', 'ಮನ್ನಾರ್ ಮಥಾಯಿ', 'ಗಾಡ್ಫಾದರ್' ಮತ್ತು '2018' ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.