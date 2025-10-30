ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ..

Sudhir Dalvi illness: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಧೀರ್ ದಳವಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1977 ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಶಿರಡಿ ಕೆ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ'ದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 86 ವರ್ಷದ ಸುಧೀರ್ ದಳವಿ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2025 ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸೋಂಕಿಗೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧೀರ್ ದಳವಿಯವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿವೆ. ವೈದ್ಯರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಶಾಂತ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಮುಖಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟನ ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಧೀರ್ ದಳವಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಸುಧೀರ್ ದಳವಿಯವರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾತ್ರವು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸರಳ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾತ್ರವು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಇಂದಿಗೂ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತರು ದಳವಿಯವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ, ದಳವಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು 'ಜುನೂನ್' ಮತ್ತು 'ಚಾಂದನಿ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ರಿಷಿ ವಸಿಷ್ಠದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟನಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
