ʼಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಿದ್ರು.. ಏಡ್ಸ್‌ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

Actress Annapurna About Casting Couch: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು... ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬರೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಕಿರುಕುಳ ಇದೆ... ತಪ್ಪು ಒಬ್ಬರದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆಯೇ ಇದೆ... ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಣತನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ... ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆಗ ಹುಡುಗರು ತಡರಾತ್ರಿಯಾದಯೇ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಏಡ್ಸ್ ಭಯದಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಏಡ್ಸ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
