ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ! ಈಕೆಗೇನಾಯ್ತು ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Actress Shaves head: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 11, 2025, 07:50 PM IST
  • ನಟಿ ಸೀತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಸೀತಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಜೊತೆ ಪುಥಿಯ ಪಾಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actress Seetha: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸೀತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಸೀತಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಸೀತಾ 1985 ರಲ್ಲಿ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆನ್ ಭವಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಜೊತೆ ಪುಥಿಯ ಪಾಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲೈಮಾಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ.. ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕೆನೆಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ..

ನಟಿ ಸೀತಾ 80 ರ ದಶಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಯ, ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ರಾಕಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸೀತಾ, "ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಸೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲುರಹಿತ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ

ಈ ಸುದ್ದಿಯು ನಟಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಟಿ ಸೀತಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀತಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮದುವೆಯೂ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀತಾ, ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸೀತಾ, ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ! ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

