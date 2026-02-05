ಹದಗೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ..

ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವಾಹಿನಿ (ವಾಸವಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪದ್ಮಾ) ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ತವರು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪಗಳು,' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಾಹಿನಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1978 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಾಹಿನಿ, 'ಜಯ ವಾಹಿನಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಹಿನಿ 2019 ರ ರಘುಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ.ಕೆ. ನರೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹಿರ್ಭೂಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹಿನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಅನೇಕ ನಟರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಾಹಿನಿ, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ವಾಹಿನಿಯವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನಟರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ವಾಹಿನಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
