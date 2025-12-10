ಬೇಸರವೆನಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ! 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡಿ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
actress Kanchana: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಸಾಮನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 10, 2025, 02:33 PM IST
  • ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಪರಿಚಯವಿದೆ.
  • ಕಾಂಚನಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಸುಂಧರಾ.
  • ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರಂಜಿಸಿದರು.

actress Kanchana: ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಅವರು 60 ಮತ್ತು 70 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು NTR ಮತ್ತು ANR ನಂತಹ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೇಮನಗರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ, ಆನಂದ ಭೈರವಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಚನಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಸುಂಧರಾ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಹಲವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾಂಚನಾ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರಂಜಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕಾಂಚನಾ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಕಾಂಚನಾ ಈಗ ಚೆನ್ನೈನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಎವಿಎಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸರವಣನ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ದೇವತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

