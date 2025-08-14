English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು.. ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟನ ಕಾರ್‌ಗೆ ಅಪಘಾತ

Arjun Yogi: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟನ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 14, 2025, 02:31 PM IST
  • ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ಈ ಬೀದಿನಾಯಗಳನ್ನು ಅಪಘಾತವಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟ ಅರ್ಜುನ್‌ ಯೋಗಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಅವರ ಕಾರು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
camera icon6
Gold price
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon5
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
camera icon6
air india
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು.. ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟನ ಕಾರ್‌ಗೆ ಅಪಘಾತ

Arjun Yogi: ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ಈ ಬೀದಿನಾಯಗಳನ್ನು ಅಪಘಾತವಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ನಟ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ 60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ..! ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಟ ಅರ್ಜುನ್‌ ಯೋಗಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಧಾವಿಸಿವೆ, ಇನ್ನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಟ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಧಾನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಅವರ ಕಾರು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. 

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ  ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Renukaswamy case: ದರ್ಶನ್‌ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು.. ದಾಸನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲೇ ಗತಿ!

ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್‌ "ಅಕ್ಕ" (2012) ಮೂಲಕ ಕಿರುತರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಅನೇಕ   ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನ್‌ ಯೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಿರುತರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್, ಅನವರ್ಣ ಮತ್ತು ಚೇಸ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಟ ಉದಯಾಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಂತಿನಿವಾಸ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು  ಹಿಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರೀಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದೇ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Arjun YogiSandalwood ActorChannasandra car accidentKannada Film IndustryAkka television serial

Trending News