ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಾಕೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮ್ಮ-ಮಗ

Actor Dating Actress: ನಟರು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜೋಡಿಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಗಳು ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಹರ್ಷದ್ ಅರೋರಾ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಹಾಲ್-ಎ-ದಿಲ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಷದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೆಳತಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಟಿವಿ ನಟಿ ಅಪರ್ಣಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಅಪರ್ಣಾ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಹರ್ಷದ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಮೊದಲು 2017 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ 'ಮಾಯಾವಿ ಮಲಂಗ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಟರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹರ್ಷದ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮಾಯಾವಿ ಮಲಂಗ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ 2022 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷದ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅಪರ್ಣಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹರ್ಷದ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೀಂತೆಹಾ' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜೈನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ 'ದಹ್ಲೀಜ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರ್ಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 6' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
