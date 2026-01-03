ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಗುದ್ದಿಸಿ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ

Actor Sidharth Prabhu arrested : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನ ಪ್ರಾಣ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪೈಕಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಅಂದು ಹಾಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಅಮಾಯಕ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತರನ್ನು ತಂಗರಾಜ್ (53) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಕೇರಳದ ನಟ್ಟಕಂ ಕಾಲೇಜು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ತಂಗರಾಜ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂಗರಾಜ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಜನವರಿ 1 ರ ಗುರುವಾರ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಿದರು. ನಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಂಗವನಂ ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 106 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..