ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಗುದ್ದಿಸಿ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನೊಬ್ಬ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಚಲಾಯಿಸಿ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಟನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 3, 2026, 01:07 PM IST
    • ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಟ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
    • ಭೀಕರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
    • ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಗುದ್ದಿಸಿ 53 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ

Actor Sidharth Prabhu arrested : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನ ಪ್ರಾಣ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪೈಕಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಅಂದು ಹಾಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಹೌದು.. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಅಮಾಯಕ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತರನ್ನು ತಂಗರಾಜ್ (53) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಕೇರಳದ ನಟ್ಟಕಂ ಕಾಲೇಜು ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಔಟ್‌.. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗನ್‌ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ತಂಗರಾಜ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂಗರಾಜ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಜನವರಿ 1 ರ ಗುರುವಾರ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಿದರು. ನಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್‌! ಸುದೀಪ್‌ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್‌

ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಭು ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ನಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಂಗವನಂ ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 106 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

