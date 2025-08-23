Serial Actress giaa manek: ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಗಿಯಾ ಮಾಣೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಸಾಥ್ ನಿಭಾನ ಸಾಥಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಬಹು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಗಿಯಾ 39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಟಿ 'ದಿಯಾ ಔರ್ ಬಾತಿ ಹಮ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ವರುಣ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯವೂ ಇತ್ತು. ಹೌದು 2012 ರಲ್ಲಿ ಜಿಯಾಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅದು ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಜಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದಾಗ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯಾ ಮಾಣೆಕ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ನೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಟಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ನಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯಾ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು... ಆದರೆ ಜಿಯಾ ಕುಡಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪೊಲೀಸರು ಅವಳನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು... ಜಿಯಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, 'ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಜಿಯಾ ಮಾಣೆಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಊಟದ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಜಿಯಾ ಮಾಣೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯಾ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
