ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ! ಸುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..

Actress Narayani Shastri: ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋಟವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಲ್ಲೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಿ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಡ್ರಮ್ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನೋಟವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ದಿಲ್ಬರ್ ತುಜೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕೋ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಮುಖವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ..
ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 'ಕಹಾನಿ ಸಾತ್ ಫೆರೋ ಕಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಬಾಬುಲ್ ಕಿ ದುವಾಯೆನ್ ಲೇತಿ ಜಾ', 'ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ', 'ಸಂಜೀವನಿ', 'ಕುಸುಮ್', 'ಪಿಯಾ ಕಾ ಘರ್', 'ಆಹತ್', 'ಮಮತಾ', 'ಘರ್ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಟಿಯಾನ್', 'ಜರಾ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಟಿಯಾನ್', 'ಜರಾ' ನಚ್ಕೆ', 'ಎನ್ಖಾಲ್ ಹರಾಸಿ' 'ದಿಯಾಮ್ಖಾ' 'ದಿಯಾಮ್ಖಾ' ನಚ್ಕೆ' ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
