English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ! ಸುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..

ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ! ಸುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..

Serial Actress: ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:51 PM IST
  • ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ

Trending Photos

ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..
camera icon12
kubera yoga 2026
ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Bigboss kannada 12 gilli nata
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
camera icon5
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ! ಸುರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..

Actress Narayani Shastri: ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋಟವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಲ್ಲೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಿ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ದಕ್‌ ದಕ್‌ ಹುಡುಗಿಯಾದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು   

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಡ್ರಮ್ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನೋಟವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ದಿಲ್ಬರ್ ತುಜೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕೋ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಮುಖವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.. 
 
ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಟಿವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 'ಕಹಾನಿ ಸಾತ್ ಫೆರೋ ಕಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಬಾಬುಲ್ ಕಿ ದುವಾಯೆನ್ ಲೇತಿ ಜಾ', 'ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ', 'ಸಂಜೀವನಿ', 'ಕುಸುಮ್', 'ಪಿಯಾ ಕಾ ಘರ್', 'ಆಹತ್', 'ಮಮತಾ', 'ಘರ್ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಟಿಯಾನ್', 'ಜರಾ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇಟಿಯಾನ್', 'ಜರಾ' ನಚ್ಕೆ', 'ಎನ್‌ಖಾಲ್ ಹರಾಸಿ' 'ದಿಯಾಮ್‌ಖಾ' 'ದಿಯಾಮ್‌ಖಾ' ನಚ್‌ಕೆ' ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ದಕ್‌ ದಕ್‌ ಹುಡುಗಿಯಾದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು  ​ 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Narayani ShastriBollywoodTelevisionTV Celebritiesನಾರಾಯಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

Trending News