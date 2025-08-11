ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ.. ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕೆನೆಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ..

actress nupur alankar: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ನೂಪುರ್ ಅಲಂಕಾರ್. ನೂಪುರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನೂಪುರ್ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಜೀವನವು ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದರೆ, ಪಟ್ಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದವು" ಎಂದು ನೂಪುರ್ ಹೇಳಿದರು. ನೂಪುರ್ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅವಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು."
ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೂಪುರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, "ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನಶೈಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತಳಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಅದನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ನಾನು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೇವಕಳಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
