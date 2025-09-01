ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದವರೇ‌ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರು.. ಸೀರಿಯಲ್‌ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ದೂರವಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಈಗ ಆಫರ್‌ ಮೇಲೆ ಆಫರ್!‌ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಏಳ್ಬೇಕು..

Pallavi Gowda: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸುಂದರಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಂದರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ.. ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ. ಅವರು ಪಶುಪು ಕುಂಕುಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿ, ಚದರಂಗಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಮೊದಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಈ ನಟಿ, ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ʼಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದೆ.. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.. ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದೆ.. ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.. ಧಾರಾವಾಹಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತುʼ.. ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..