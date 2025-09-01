English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದವರೇ‌ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರು.. ಸೀರಿಯಲ್‌ ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ದೂರವಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಈಗ ಆಫರ್‌ ಮೇಲೆ ಆಫರ್!‌ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಏಳ್ಬೇಕು..

Serial actress: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟ, ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಟಿವಿ ಸುಂದರಿಯರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 1, 2025, 01:59 PM IST
  • ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಿಯರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
  • ಈ ಸುಂದರಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Pallavi Gowda: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸುಂದರಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಂದರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  

ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ.. ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ. ಅವರು ಪಶುಪು ಕುಂಕುಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸಾವಿತ್ರಿ, ಚದರಂಗಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಮೊದಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಈ ನಟಿ, ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ʼಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದೆ.. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.. ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದೆ.. ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.. ಧಾರಾವಾಹಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಯಿತುʼ.. ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..   

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

