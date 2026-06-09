Big boss contestant names reveal: ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಟಾಪ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶ್ವಿಯಾಗಿ 12 ಸೀಸನ್ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ಸೀಸನ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋ, ಸೀಸನ್ 10 ರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ರ ಪ್ರೋಮೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೇಮ್ ಶೋಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ನಿರೂಪಕರು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಜೂನಿಯರ್ NTR ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 1 ಅನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದಬಳೀಕ ನಾನಿ ಸೀಸನ್ 2 ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ತದ ನಂತರ ಸೀಸನ್ 3 ರಿಂದ ಸೀಸನ್ 9 ರವರೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಿಬಿ ಸೀಸನ್ 10 ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ನವೀನವಾಗಿಸಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳು ಟಿಆರ್ಪಿಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೀಸನ್ 9 ಸಹ ಉತ್ತಮ ಟಿಆರ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ, ಅವರು ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಸೀಸನ್ 10 ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10ರ ಮುಂಬರುವ ದಶಾವತಾರಂ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹರಿ, ನೂಕರಾಜು, ರಾಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್, ನಂದು ಅವರ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂದು, ಪಾಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್, ಆಟ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ ರಮಣ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಸಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಬರಹಗಾರ ಕದಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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