ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ.. ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ!

Serial Actress Remuneration: ಕಾರ್ತಿಕದೀಪ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಂಟಲಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 2, 2025, 08:37 AM IST
  • ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂದರೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ವಂಟಲಕ್ಕ
  • ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್‌ ಟಾಫಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ

Actress Premi Vishwanath: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂದರೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ವಂಟಲಕ್ಕ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 'ಕಾರ್ತಿಕದೀಪಂ 2 - ಇದಿ ನವ ವಸಂತಂ' ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ 1569 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರುಪಮ್ ಪರಿಟಾಲ (ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಬು) ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ದೀಪಾ/ವಂಟಲಕ್ಕ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ತಿಕಾ ದೀಪಂ 2 ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತಿ ವಿನೀತ್ ಭಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಮಲಯಾಳಂನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ. ಪ್ರೇಮಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಕರುತಮುತ್ತು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಲಯಾಳಂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕಾ ದೀಪಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಆರ್‌ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೋರಿಂಟಾಕು ಮತ್ತು ಚೆಲ್ಲೆಲಿ ಕಪುರಂ ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಕಸ್ಟಡಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ೩ಡಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 'ಅಕಮೆ' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.. 

ಕಾರ್ತಿಕದೀಪಂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ವಂಟಲಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ತನ್ನ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಾರೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ವಂಟಲಕ್ಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ "ವಂಟಲಕ್ಕ" ಎಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು..  

ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಸಹಜ ನಟನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ವಂಟಲಕ್ಕ" ಪಾತ್ರವು ಅವರ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಂಟಲಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20–25 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 10–12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಟಿವಿ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

