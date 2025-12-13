English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Entertainment
  ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಯಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್..‌

Serial Actress: ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದುರಂತ ನಿಧನವು ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 13, 2025, 03:01 PM IST
  • ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು

serial actress Rajeshwari: 'ಭಾಗಿಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿರಕಟಿಕಾ ಆಸೆ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚೆನ್ನೈನವರು. ಅವರು ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಥಾನಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಪ್ರೀತಿ.. ವಿವಾಹಿತ ದುಬೈ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಮದುವೆಯೂ ಫಿಕ್ಸ್?

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೈದಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಗಿಂಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಟಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ ದುರಂತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೈದಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Siragadikka AasaiSiragadikka Aasai serialserial actress RajeshwariRajeshwari passed awayRajeshwari death

