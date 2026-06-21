Sevanthi Kannada Serial: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ಸೇವಂತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಸೇವಂತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಸೇವಂತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕಥೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಥಾನಕ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ ಅಥವಾ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ‘ಭಾಗ್ಯವಂತರು’ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜುಲೈ 6ರಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ‘ಸೇವಂತಿ’ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಸೇವಂತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಗೀತಾ ಅನಿಲ್, ವಿನಯ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಆಶಾಲತಾ, ರೂಪಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಸೇವಂತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.