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Shiva Rajkumar Birthday: 2026ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಹಲವು ಚಿತ್ರ! ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?


Shivaraj Kumar New Movies: 64ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ (Cinema) ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:18 AM IST
Shiva Rajkumar Birthday: 2026ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಹಲವು ಚಿತ್ರ! ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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