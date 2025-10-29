5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ.. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾರುವ ಕೆಲಸ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ರೋಚಕ ಜೀವನ

shabana azmi: ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ. ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೌಕತ್ ಅಜ್ಮಿ ನಟಿ.
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಅವಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು... ಆದರೆ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಶೌಕತ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, "ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ನಾನು ನೆನಪುಗಳು", ಶಬಾನಾಳ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಾಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, 'ಸೀನಿಯರ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಶಬಾನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಡ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಬಾನಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಿಹರ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು, 'ನನಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಸಮಯವಿತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿದೆ.' ಇದನ್ನು ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿಯ ತಾಯಿಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಶಬಾನಾ 1974 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕುರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು "ಆರ್ಥ್," "ಪಾರ್," ಮತ್ತು "ಗಾಡ್ಮದರ್" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ 1984 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
