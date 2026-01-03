ಶಾರುಖ್‌ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ..! ಬಹಿರಂಗ ಘೋಷಣೆ

Shah Rukh Khan controversy : ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೇಗಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಸುತ್ತ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಆಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾ ರಾಥೋಡ್, ಎಸ್ಆರ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರನ್ನು) ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೀರಾ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾನು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ (ಶಾರುಖ್ ಫೋಟೋಗೆ) ಮಸಿ ಬಳಿದು, ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ (ಶಾರುಖ್) ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಮ್ಮ ತರುವವರಿಗೆ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ "ದೇಶದ್ರೋಹಿ" : ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ದೇವಕಿನಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಕೂಡ ನಟನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಮ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ "ದೇಶದ್ರೋಹಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋಮ್, "ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್) ಅವರನ್ನು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಯುಬಿಟಿ ವಕ್ತಾರ ಆನಂದ್ ದುಬೆ ಅವರು.. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹವಾದ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು.