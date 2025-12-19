English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಯ್ತು ಶಾರುಖ್-ದೀಪಿಕಾ King ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು! ಅಸಲಿಗೆ ಲೀಕ್‌ ಹೇಗಾಯ್ತು?

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಯ್ತು ಶಾರುಖ್-ದೀಪಿಕಾ King ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು! ಅಸಲಿಗೆ ಲೀಕ್‌ ಹೇಗಾಯ್ತು?

King movie scene leaked : ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪೈರಸಿ ಭೂತ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಶಾರುಖ್‌ ನಟನೆಯ ಕಿಂಗ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 07:19 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪೈರಸಿ ಭೂತ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
    • ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಕಿಂಗ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೋರಿಕೆಯಾಯ್ತು ಶಾರುಖ್-ದೀಪಿಕಾ King ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು! ಅಸಲಿಗೆ ಲೀಕ್‌ ಹೇಗಾಯ್ತು?

Shah rukh khan Deepika king movie : ಶಾರುಖ್‌ ನಟನೆಯ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಹೌದು.. 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬಾದ್‌ ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನಂತರ, ಈ ಜೋಡಿ King ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗುತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ - ರಚಿತರಾಮ್ ಅಭಿನಯದ "ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್" ಚಿತ್ರದ "ನಿಂಗವ್ವ ನಿಂಗವ್ವ" ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಹಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೀನ್‌ ಈ ವೈರಲ್‌ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.. 

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬೂದು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶಿಫೋನ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವುರ ಇದು AI- ರಚಿತ ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ..! ನಡುರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗುಸು ಗುಸು

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಖಾನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

king movieSRKSRK King movieShah Rukh KhanDeepika Padukone

